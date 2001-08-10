Мэр Южно-Сахалинска держит на особом контроле капитальный ремонт городских школ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин продолжает инспектировать ход капитального ремонта в школах областного центра. Сегодня глава города провел рабочие встречи в лицее №1 и школе №3 имени героя России Сергея Ромашина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В выездном рабочем совещании также приняли участие вице-мэры Алексей Римша и Елена Федорова, директор департамента образования Светлана Мирова, специалисты структурных подразделений администрации, а также депутат Городской Думы Николай Артёменко.

Напомним, капитальный ремонт учреждений образования ведется в рамках проекта "Модернизация школьных систем образования". В лицее №1 работы выполнены более чем на 60 процентов. Продолжается ремонт системы водоотведения, установка радиаторов. Как рассказала директор лицея №1 Ольга Меркулова, также производиться сборка мебели, монтаж оборудования для учебных кабинетов. Подрядные организации идут в графике. Вместе с тем важно предусмотреть ряд моментов, чтобы ничего не мешало учебному процессу. В частности мэр поставил задачу – провести дополнительные работы по устройству системы водоотвода, чтобы предотвратить скопление влаги в подвальных помещениях. Этот вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.

Также глава города проверил, как выполняются обозначенные ранее поручения по капитальному ремонту школы №3.

- Напомню, была поставлена дополнительная задача - помимо фасадных решений и системы освещения сделать новые входные группы. Выбран материал - гранитное покрытие. Подрядчик с работой справляется. Но летний период очень короткий. Качество и сроки выполнения ремонта - на моем особом контроле. В конце июля-августе будет вестись приемка школ города к новому учебному году. Важно максимально синхронизировать все работы, чтобы к 1 сентября учреждения были готовы принять учеников, - отметил мэр.

Добавим, в школе №3 выходит на завершающую стадию ремонт кровли, в активной фазе отделочные работы.

– Также приобрели большое количество учебно-практического оборудования, обустроили центр детских инициатив, медиацентр, переоснастили актовый зал школы, установили интерактивную лабораторию. Это серьезные преобразования, которые позволят сделать учебный процесс комфортным, современным и интересным, – добавила директор школы №3 Юлия Клыкова.

Отметим, развитие образования и ремонт школ - одно их ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на особом контроле мэра города. Работы выполняются при активном содействии правительства островного региона и губернатора Валерия Лимаренко. Мониторинг ремонтных работ будет продолжен. Напомним, в этом году в программе «Модернизация школьных систем образования», кроме лицея №1 и школы №3, также участвуют школа №5 и гимназия №2.