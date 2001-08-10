В Березняках завершается капитальный ремонт ул. Зеленой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска держит на контроле капитальный ремонт улицы Зеленой в селе Березняки, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы здесь вышли на финишную прямую. Сегодня мониторинг качества ремонта провели члены дорожного общественного совета совместно со специалистами администрации города и представителями подрядной организации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ремонт главной улицы Березняков стартовал весной 2022 года. Но к обозначенному в муниципальном контракте сроку - осень прошлого года - предыдущий подрядчик работы не завершил. В связи с этим администрация Южно-Сахалинска приняла решение о расторжении контракта. В начале 2023 года был определен новый подрядчик - ООО «Интерстрой».

При возобновлении работ на объекте компания учла все замечания, в том числе самих жителей.

- На сегодняшний день подрядчик заканчивает работы по озеленению, по обустройству газона, заездов к частным домам. Работы завершатся к 20 июля, - комментирует инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Но.

Начальник участка подрядной организации Андрей Бородин отметил, что на незавершенном участке дороги протяженностью 860 метров заменили щебеночное основание, уложили два слоя асфальта, обустроили тротуары, установили несколько ливневок, затем приступили к озеленению.

- Остались небольшие доработки, но все будет сделано в срок. Отмечу, что местные жители с пониманием отнеслись к ремонту, многие говорят, что довольны результатами, - рассказал начальник участка.

Председатель общественного дорожного совета Валерий Ерохов в целом положительно оценил работу, проведенную подрядчиком, отметив, что приведенная в порядок улица совершенно преображает вид населенного пункта.

- Напомню, что объект был на особом контроле у мэра города Сергея Надсадина, у профильных структур, в частности нашего совета, из-за проблем с предыдущим подрядчиком. Наконец работы близки к завершению, местные жители рады. Рабочим предстоит завершить работы по благоустройству и озеленению, но в целом конструктив готов. С завершением работ по асфальтированию, благоустройству, село больше напоминает один из микрорайонов города, - комментирует Валерий Ерохов.

Напомним, что работа по улучшению состояния дорог, приведение их в соответствие техническим нормам - ключевое направление для администрации Южно-Сахалинска. В 2023 году, напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», помимо ремонта ул. Зеленой в Березняках, приводят в соответствие современным стандартам участок ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы. Также заключены контракты на капитальный ремонт пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской, ул. Крайней от ул. Долинской до ул. Карьерной.