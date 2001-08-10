В городском парке ликвидируют аварийные деревья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пятницу в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина начнут снос аварийных и сухих деревьев. Ранее специальная комиссия выявила 43 экземпляра на территории места отдыха горожан, представляющие опасность для гостей парка или их имущества. В скором времени на их месте будет произведена компенсационная посадка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- К нам часто обращаются посетители парка, которые сообщают о засохших или поломанных деревьях, вызывающих опасение. Например, порывами ветра дерево может быть уронено и принесет какие-то повреждения посетителям, - рассказал директор городского парк культуры и отдыха им. Гагарина Виктор Калюжный. - Мы на постоянной основе следим за состоянием зеленых насаждений на территории парка, проводим обследование. Весной спиливаем сухие и обломавшиеся ветки, проводим осмотр поcле сильных циклонов. Ликвидация аварийных деревьев - это важная мера безопасности, направленная на предотвращение несчастных случаев.
В МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" уточнили, что все работы по сносу аварийных деревьев ведутся в рамках действующего законодательства. После обследования специальной комиссией и определения состояния деревьев, парку выданы соответствующие разрешения на снос. Сегодня сотрудники нанесли метки на деревья, которые будут ликвидированы в первую очередь. Предполагается, что данные работы начнутся в пятницу. Процесс займет определенное время в зависимости от масштаба и доступности деревьев.
- По результатам обследования сотрудниками нашего отдела выявлен ряд деревьев, которые представляют опасность для здоровья и имущества наших граждан. Так вблизи парковки имеются сухостойные березы, в связи с чем принято решение об их сносе. Вдоль тропы здоровья много сухостойных лиственниц, аварийные березы со сломанным стволом. Все эти деревья нужно удалять, чтобы не было угрозы для наших граждан, которые отдыхают в парке, - уточнила начальник отдела контроля и административной работы МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" Татьяна Земляная.
После сноса поврежденных деревьев будет произведена компенсационная посадка. Ближе к осени новые рябины и березы высадят на тех же участках, чтобы сохранить зеленую растительность и улучшить внешний облик парка. Стоит отметить, что новые зеленые насаждения в одном из любимых мест отдыха горожан появляются постоянно - только этой весной было высажено 50 деревьев и 30 кустарников.
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