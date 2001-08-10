В городском бассейне Южно-Сахалинска начался ремонт несущих конструкций кровли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе по плаванию Южно-Сахалинска начался капитальный ремонт кровли. До начала нового учебного года строителям предстоит заменить несущие конструкции, фермы и профлист над чашей бассейна. Необходимость в ремонте назрела давно - последний раз несущие конструкции здания обновляли 20 лет назад, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня на территории нашей школы работает подрядная организация. Мы планируем в летний период завершить ремонт, если в процессе не возникнет никаких сложностей, чтобы своевременно приступить к учебно-тренировочному процессу, - рассказала директор МАУ ДО "Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска" Елена Завязкина. - Основной состав и ведущие спортсмены школы в летний период традиционно находятся на выездах и учебно-тренировочных сборах, поэтому сейчас наиболее подходящий период для ремонта.

Уточним, ежегодно в августе бассейн закрывается на технологическое обслуживание, в этом году учебный процесс завершили чуть раньше. Из чаши бассейна уже сливается вода - эта процедура может занимать до 5 дней.

На базе школы по плаванию в летний период функционирует летний спортивно-оздоровительный лагерь. Он продолжит работать в школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Спортивно-оздоровительные тренировки для пловцов учебного заведения организуют в центре "Аква-сити". Временные неудобства продиктованы соображениями безопасности: кровля по решению комиссии нуждается в капитальном ремонте, который нельзя осуществлять в присутствии детей.

- Масштаб работ предстоит серьезный, ремонту подлежит восточная часть кровли со стопроцентной заменой всех балок, ферм и несущих конструкций, некоторые участки которых на данный момент находятся в предаварийном состоянии. Технология ремонта нам известна, ведутся оставшиеся просчеты по узлам, заказан весь необходимый материал, начат разбор конструкций, - уточнил генеральный директор подрядной организации - ООО "СТЭК" Алексей Жданов.

В чердачном помещении школы по плаванию уже ведется демонтаж утеплителя, металлоконструкций, коробов и решеток вентиляции. Одновременно в цеху компании-подрядчика заготавливают фермы, которые будут доставляться на территорию школы и устанавливаться при помощи крана. Их монтаж предположительно начнется в 20-х числах июля. Процесс замены будут вести поэтапно, чтобы на длительное время не оставлять крышу в разобранном виде и не допустить поступление осадков.

Мониторинг качества ремонта осуществляет Управление капитального строительства Южно-Сахалинска, финансирование выделено за счет средств регионального бюджета.