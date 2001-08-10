В Южно-Сахалинске к круглогодичному горячему водоснабжению подключат еще почти 40 домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Окончание отопительного сезона и планы на ремонт сетей обсудили на брифинге с городскими и региональными СМИ. На вопросы журналистов отвечали руководитель ООО "РИР-Сахалин" Максим Беккер и заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Попов. Они отметили, в целом отопительный сезон в Южно-Сахалинске прошел в штатном режиме. Был один инцидент - февральская авария на Комсомольском коллекторе - при этом восстановительные работы были проведены максимально оперативно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ближайшее время специалисты коммунальных служб приступят к гидравлическим испытаниям и опрессовке сетей теплоснабжения, будут выявлять проблемные участки для выполнения ремонтных работ. Мероприятия по устранению возможных утечек, по планам, займут около двух недель, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Попов. В планах администрации - провести ремонт всех муниципальных котельных.

Завершение технологических процессов по отоплению города - это, скорее, процесс, чем дата, отметил руководитель ООО "РИР-Сахалин" Максим Беккер. Занимает он несколько дней, пока, начиная с юга города, не будут остановлены тепловые коллекторы и насосные станции. Поэтому батареи в домах остынут не сразу.

Также продолжается подключение домов к круглогодичному горячему водоснабжению.

- Сейчас оперативно идет сборка технологических схем для обеспечения горячим водоснабжением домов. Отмечу, в прошлом году дополнительно к микрорайонам, которые подключены к центральным тепловым пунктам, мы обеспечили подачу к 213 домам. В этом году будет еще хороший прирост - на 36 домов. Подробный перечень домов, которые круглогодично дополнительно обеспечим ГВС, будет опубликован на сайте компании, после того как закончим все операции по оперативным технологическим переключениям, - сообщил спикер.

Запланированная ремонтная программа включает в себя такие пункты, как капитальный ремонт зданий и сооружений теплосетевого комплекса (одна из газовых котельных, центральные тепловые пункты и одна насосная станция), ремонт оборудования, капремонт магистральных трубопроводов (0,5 км. участков Комсомольского и Чеховского коллекторов), работы по теплоизоляции сетей (свыше 2,5 км.), а также восстановление нарушенного в ходе работ благоустройства (проезжая часть, тротуары, газоны и т.д.).

В ходе брифинга спикеры отметили, что продолжается строительство газовой автоматизированной котельной на ул. Больничной. Ее работа позволит снизить нагрузку на существующие тепловые сети от ТЭЦ-1 и повысить качество и стабильность теплоснабжения более чем для 11,5 тысячи жителей (охватит строящийся жилой микрорайон "Южный парк", дома по ул Больничной, медучреждения). Ввод запланирован на сентябрь 2023 года.

Отметим, что в подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону самое активное участие принимают управляющие компании - на каждый отдельный дом они получают акт готовности к зиме, для чего в межотопительный период они должны провести целый комплекс подготовительных мероприятий. Эта работа будет вестись всё лето - в городе 42 управляющих компании и более полутора тысяч многоквартирных домов.

Для удобства обслуживания клиентов ориентировочно в августе СКК откроет Центр обслуживания абонентов в здании по ул. Невельской, 38 (сейчас офис по ул. Бумажной, д.26). Ведутся работы по подготовке офиса.