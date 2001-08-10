Почти 60 тысяч юных сахалинцев и курильчан охватит летняя оздоровительная кампания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением сезона на островах заработают 355 детских лагерей. Будут организованы профильные смены и смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для талантливых школьников предусмотрен отдых во Всероссийском детском центре "Океан". Вопрос готовности Сахалинской области к летней оздоровительной кампании поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости на каникулах планируется охватить 59 296 ребят - это 95% от всех сахалинцев и курильчан школьного возраста. На островах работают четыре загородных оздоровительных лагеря ("Юбилейный", "Лесное озеро", "Чайка", "Восток"). Также школьники смогут отдохнуть в трех палаточных лагерях, 112 профильных лагерях, 188 лагерях дневного пребывания, 48 лагерях труда и отдыха.

Напомним, что в родительские кошельки возвращается 85 процентов от средней стоимости путевки, утвержденной в Сахалинской области. В 2023 году за одного ребенка можно будет возместить от 48 до 60 тысяч рублей. Семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, возмещение составляет 100% от средней стоимости путевки.

- Официальный старт летней оздоровительной кампании произойдет 1 июня. Важно, что в этом году мы увеличиваем количество мест в профильной смене для детей с ограниченными возможностями здоровья. В "Лесном озере" смогут отдохнуть 40 ребят с ОВЗ, - рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Продолжается традиция поездок за пределы островов для ребят, проявивших себя в учебе, творчестве и спорте. На каникулах 600 талантливых школьников смогут бесплатно отдохнуть во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Первая делегация - 160 человек - 29 мая уже отправилась в Приморье.

- Особое внимание нужно уделить детям из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для них летний отдых будет бесплатным. Остальным семьям мы компенсируем большую часть стоимости путевки. Необходимо создавать лучшие условия для юных сахалинцев и курильчан, чтобы они смогли отдохнуть после окончания учебного года и набраться сил перед новым, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

В этом году планируется организовать также отдых для детей из Шахтерска Донецкой Народной Республики. Ожидается, что в лагерях на юге России побывают 750 человек.

Отметим, на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году запланировано направить почти 865 млн рублей - на 50 млн больше, чем годом ранее.