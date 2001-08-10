Почти 60 тысяч юных сахалинцев и курильчан охватит летняя оздоровительная кампания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением сезона на островах заработают 355 детских лагерей. Будут организованы профильные смены и смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для талантливых школьников предусмотрен отдых во Всероссийском детском центре "Океан". Вопрос готовности Сахалинской области к летней оздоровительной кампании поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости на каникулах планируется охватить 59 296 ребят - это 95% от всех сахалинцев и курильчан школьного возраста. На островах работают четыре загородных оздоровительных лагеря ("Юбилейный", "Лесное озеро", "Чайка", "Восток"). Также школьники смогут отдохнуть в трех палаточных лагерях, 112 профильных лагерях, 188 лагерях дневного пребывания, 48 лагерях труда и отдыха.
Напомним, что в родительские кошельки возвращается 85 процентов от средней стоимости путевки, утвержденной в Сахалинской области. В 2023 году за одного ребенка можно будет возместить от 48 до 60 тысяч рублей. Семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, возмещение составляет 100% от средней стоимости путевки.
- Официальный старт летней оздоровительной кампании произойдет 1 июня. Важно, что в этом году мы увеличиваем количество мест в профильной смене для детей с ограниченными возможностями здоровья. В "Лесном озере" смогут отдохнуть 40 ребят с ОВЗ, - рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Продолжается традиция поездок за пределы островов для ребят, проявивших себя в учебе, творчестве и спорте. На каникулах 600 талантливых школьников смогут бесплатно отдохнуть во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Первая делегация - 160 человек - 29 мая уже отправилась в Приморье.
- Особое внимание нужно уделить детям из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для них летний отдых будет бесплатным. Остальным семьям мы компенсируем большую часть стоимости путевки. Необходимо создавать лучшие условия для юных сахалинцев и курильчан, чтобы они смогли отдохнуть после окончания учебного года и набраться сил перед новым, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
В этом году планируется организовать также отдых для детей из Шахтерска Донецкой Народной Республики. Ожидается, что в лагерях на юге России побывают 750 человек.
Отметим, на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году запланировано направить почти 865 млн рублей - на 50 млн больше, чем годом ранее.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:16 Сегодня Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
09:57 Сегодня В Южно-Сахалинске 73-летняя водитель сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте
09:20 Сегодня Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатка
11:35 Сегодня На Монероне создадут международный дайвинг-центр
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 Вчера В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
15:38 25 Мая Новые вывески меняют облик Южно-Сахалинска
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
16:16 3 Мая В городском парке Южно-Сахалинска аттракционы готовят к летнему сезону
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?