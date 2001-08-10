Более 4,5 тысяч человек приехали в Сахалинскую область с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три месяца текущего года в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 1074 родившихся и 1646 умерших. Естественная убыль составила 572 человека, за аналогичный период 2022 года убыль составила 910 человек, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

В области зарегистрировано 748 браков и 641 развод против 721 брака и 532 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2022 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-март 2023 года на Сахалин и Курилы прибыло 4686 человек, из которых 39,5% - на постоянное место жительства. Выбыло 4384 человека, из которых 78,4% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. Миграционный прирост составил 302 человека. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 1417 человек.