Тихоокеанское
информационное агентство
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1 июня приостановится действие школьных проездных в Южно-Сахалинске
13:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

1 июня юристы Сахалинской таможни проведут акцию "На что жалуетесь?"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правовое отделение таможни примет в этот день жалобы от граждан и юридических лиц, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинсой таможни.

Обратившиеся могут подать письменную жалобу на решения, действия (либо бездействие) должностных лиц Сахалинской таможни и таможенных постов.

Акция пройдет 1 июня 2023 года с 10 до 16 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 51, каб. № 4. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт.

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