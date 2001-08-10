Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правовое отделение таможни примет в этот день жалобы от граждан и юридических лиц, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинсой таможни.

Обратившиеся могут подать письменную жалобу на решения, действия (либо бездействие) должностных лиц Сахалинской таможни и таможенных постов.

Акция пройдет 1 июня 2023 года с 10 до 16 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 51, каб. № 4. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт.