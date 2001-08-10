В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на догазификацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре усилилась работа по газификации частных домовладений. Заявки на догазификацию активно подают жители Лиственничного, Христофоровки, Хомутово, Березняков и других районов областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В августе прошлого года масштабные работы стартовали во Владимировке. После строительства газораспределительных сетей возможность подключения только в юго-западной части города получили жители более 570 частных домов. Перечень домовладений для газификации во Владимировке размещен на сайте муниципалитета.
Преимущества перехода на голубое топлива отмечают жители улицы Яблочной.
– Еще на момент начала строительства рассчитывал, что буду пользоваться газом. Голубое топливо намного удобнее, чище и экологичнее угля. С наступлением холодов, когда нужно будет отапливать дом, будет ощутима и экономия, – рассказал южносахалинец Максим Коротец.
Напомним, Газификация Южно-Сахалинска является одним из ключевых направлений работы администрации города и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика».
В разных районах городского округа газифицировано уже порядка 4800 домовладений и 5800 квартир. Эта работа продолжается.
Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратится в офис компании АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратится за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.
Подчеркнем, одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме). Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.
Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Получить консультацию по опросам догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.
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