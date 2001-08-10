Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе путешествий по Дальнему Востоку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До 30 сентября горожане могут снять видео о путешествиях по Дальнему Востоку и стать участниками всероссийского конкурса, инициированного полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, принять участие в конкурсе могут жители страны, любители активного отдыха и путешествий.

Одно из требований - подача заявки через личный кабинет сайта конкурса.

Также необходимо за 10 рабочих дней сообщить о маршруте в территориальный орган МЧС России. Информация о согласовании передвижения и справка от маршрутно-квалификационной комиссии прикладывается участником конкурса в личном кабинете конкурсного сайта.

Жюри конкурса выберет победителей в 4 номинациях. Подробные условия конкурса размещены нас сайте в специальном разделе.