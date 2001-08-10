На Сахалине и Курилах стартовали работы в рамках федерального проекта "1000 дворов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благоустраивать придомовые территории начали в Южно-Сахалинске, а также Долинском, Томаринском и Северо-Курильском районах. Из бюджета РФ на приведение в порядок дворов на островах выделено 209 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в регионально правительстве.
Благодаря Президентской единой субсидии на придомовых территориях отремонтируют тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники, при необходимости обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки.
Сейчас в областной столице преображают дворы на улицах Пуркаева, Бумажной и Авиационной, а также на 2-ой Пионерской в планировочном районе Луговое. Завершить работы должны уже в августе. В октябре планируется закончить благоустройство придомовой территории на улице Чкалова в Ильинском, а к ноябрю - привести в порядок дворы на Пионерской в Долинске и 60 лет Октября в Северо-Курильске.
- Наша задача - сделать дворы комфортными людей. Для этого нужно привести в порядок асфальтовое покрытие. В отремонтированных дворах появятся лавочки, урны и беседки. В свою очередь, призываю сахалинцев и курильчан осуществлять общественный контроль за ходом работ и принимать итоговый результат. Благоустройство должно быть выполнено качественно, чтобы люди остались довольны преображением своих придомовых территорий, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Дворы, которые приведут в порядок в этом году, определяли сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-опроса на платформе обратной связи. В результате, был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.
- Наконец, наш двор приобретет новый облик. Ожидаем после завершения работ увидеть пространство, интересное и уютное как для детей, так и для взрослых. В дальнейшем хотим с соседями создать палисадники и дополнительно украсить наш двор, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Ирина Михайлова.
Активные жители могут контролировать ход благоустройства своих дворов. Замечания и предложения можно направлять как подрядчику напрямую, так и озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.
Напомним, проект "1000 дворов" реализуется на Дальнем Востоке по поручению Президента России Владимира Путина. Курирует проект вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
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