В Александровске-Сахалинском завершают строительство газовой котельной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современный объект ЖКХ сможет обеспечить теплом около 80 процентов жителей муниципального образования и при этом заменит центральную районную угольную котельную. Работы на площадке практически завершены. В апреле начнется пусконаладка, а запуск запланирован на август этого года. Ход строительства важного для района объекта ЖКХ проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству фундамента котельной, смонтированы дымовые трубы, трансформаторные подстанции, дизель-генераторная установка, а также резервуары для хранения запаса воды. Завершаются отделочные работы.

– Строительство газовой котельной – это всегда большое событие для муниципального образования. Конечно, жители и сейчас обеспечены теплоснабжением. Однако для этого приходится использовать уголь, от которого мы постепенно отказываемся. Объекты ЖКХ должны работать на экологически чистом топливе. Это вопрос комфорта и здоровья сахалинцев и курильчан., – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Газоснабжение Александровска-Сахалинского будет осуществляться через ГРС Тымовское. Для этого построен межпоселковый газопровод протяженностью более 65 километров. Кроме того, в рамках первого этапа газификации окончены работы по прокладке 13 километров газораспределительных сетей, в том числе – до новой котельной.

Голубое топливо также ждут владельцы частных домов. Возможностью такого подключения уже обеспечены более 180 жилых зданий. В их числе – дом Татьяны Морозовой на улице 1-ой Дуйской. Сахалинка подала документы на газификацию заблаговременно, в мае прошлого года. К газу владельцев частных домов начнут подключать в этом году.

– Очень ждем подключение к газу. Уже в предвкушении. Это ведь не только выгодно, но и очень удобно, – отметила жительница райцентра.

Напомним, В Сахалинской области оказываются беспрецедентные меры поддержки тем, кто решил подключиться к экологически чистому топливу. Жителям региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа – устройство внутридомовой системы газоснабжения, фасадные газопроводы, монтаж оборудования. Право на эту меру поддержки имеют все сахалинцы. Помимо этого, в трех городских округах льготным категориям граждан компенсируют часть затрат на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования – плит, водонагревателей, отопительных котлов, приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации. Сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей в Южно-Сахалинске и Анивском районе, 60 тысяч рублей – в Корсаковском.

В островном регионе действует Единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (представитель ООО «Газпром газификация»). Подать заявку на подключение дома к чистому топливу можно в офисах компании, отделениях МФЦ, а также через портал Госуслуг. Организована горячая линия: *0065 с мобильного телефона или 8-800-302-0065 со стационарного (пн-суб, с 08.00 до 20.00).

По инициативе Валерия Лимаренко совместно с Газпромом реализуется масштабная программа газификации. До 2025 года планируется создать техническую возможность для газификации всех районов островной области. На Курилах предусмотрена автономная газификация за счет технологий СПГ.