Дальневосточное отделение Российской академии наук расширит участие в научно-технологическом развитии Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко встретился с делегацией Дальневосточного отделения Российской академии наук. Ученые прибыли в Южно-Сахалинск для изучения предложений по научно-технологическому развитию островного региона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Одной из центральных тем встречи стал проект по созданию кампуса "СахалинTech". Это начинание поддержал Президент России Владимир Путин во время недавней встречи с Валерием Лимаренко. В состав кампуса войдут студенческий городок на 1500 человек и научно-образовательный комплекс. Последний объединит учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний, общественно-деловые пространства.
- Научная деятельность - важный фактор развития любой территории. Поэтому мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с академией наук. Речь идет как о создании новых наукоемких производств, так и о подготовке высококвалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики региона: нефтегазового комплекса, рыбной промышленности, энергетики, - сказал Валерий Лимаренко.
Академик Юрий Кульчин, председатель Дальневосточного отделения РАН, отметил, что для научного сообщества страны также важно сотрудничество с регионами.
- Мы готовы принять активное участие в научно-технологическом развитии кампуса "СахалинTech". В составе Дальневосточного отделения более 30 институтов. Мы могли бы работать в удаленном варианте через совместные распределенные лаборатории, подготовку кадров, целевую аспирантуру, создание спецкурсов, которые мы могли бы здесь читать, через формирование различных научных проектов, - отметил Юрий Кульчин.
Участники встречи также обсудили вопросы внедрения передовых технологий на предприятиях региона, проведения различных научных и прикладных исследований, поддержки со стороны ученых сахалинских проектов в энергетике, здравоохранении.
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