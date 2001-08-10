Сахалинские дамы-полицейские в канун 8 марта показали, что умеют стрелять не только глазами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Международного женского дня в тире Управления МВД России по Сахалинской области прошли традиционные областные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди представительниц прекрасного пола островной полиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-сулжбе УМВД РФ по Сахалинской области.

Всего на огневой рубеж вышли 24 сотрудницы, с различных районов и подразделений островной полиции. Девушкам предстояло с 25-ти метров с одной руки поразить мишень 10-ю выстрелами, на что им отводилось 10 минут.



Участницы до последнего выстрела боролись за победу. Меткий прицел, крепкий хват и четкий выстрел прямо в цель – вот одни из слагаемых успеха.



По сумме набранных очков судьи определили трех победительниц. Первое место присуждено старшему эксперту ЭКЦ УМВД России по Сахалинской области, майору полиции Юлии Васильковой, за ней следует оперуполномоченный ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, капитан полиции Алена Шиян. Замыкает тройку победителей старший референт ОИиОС УМВД России по Сахалинской области, старший лейтенант внутренней службы Надежда Русалович.



Среди команд: первое место заняла команда из аппарату УМВД, второе – команда ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, замыкает команда из УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Все призеры награждены медалями, дипломами и сладкими подарками.