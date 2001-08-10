Сахалинские дамы-полицейские в канун 8 марта показали, что умеют стрелять не только глазами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Международного женского дня в тире Управления МВД России по Сахалинской области прошли традиционные областные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди представительниц прекрасного пола островной полиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-сулжбе УМВД РФ по Сахалинской области.
Всего на огневой рубеж вышли 24 сотрудницы, с различных районов и подразделений островной полиции. Девушкам предстояло с 25-ти метров с одной руки поразить мишень 10-ю выстрелами, на что им отводилось 10 минут.
Участницы до последнего выстрела боролись за победу. Меткий прицел, крепкий хват и четкий выстрел прямо в цель – вот одни из слагаемых успеха.
По сумме набранных очков судьи определили трех победительниц. Первое место присуждено старшему эксперту ЭКЦ УМВД России по Сахалинской области, майору полиции Юлии Васильковой, за ней следует оперуполномоченный ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, капитан полиции Алена Шиян. Замыкает тройку победителей старший референт ОИиОС УМВД России по Сахалинской области, старший лейтенант внутренней службы Надежда Русалович.
Среди команд: первое место заняла команда из аппарату УМВД, второе – команда ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, замыкает команда из УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Все призеры награждены медалями, дипломами и сладкими подарками.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 28 Февраля Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
15:22 28 Февраля Сахалинская автоинспекция рассказала об изменениях в ПДД с 1 марта
11:00 28 Февраля Еще трое жителей Сахалинской области погибли в СВО
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?