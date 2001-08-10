Мэр Сергей Надсадин проверил ход строительства ОСК-7

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящий момент готов к запуску второй пусковой комплекс первой очереди, проводятся подготовительные пусконаладочные работы. Комплекс будет вводиться поэтапно. Эксплуатация в полном объеме начнется в мае текущего года: общая мощность сооружения вырастет до 72 тыс. кубометров сточных вод в сутки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К 10 марта также должно завершиться испытание энергооборудования на нескольких секциях гидротехнического объекта.

В работе выездного совещания приняли участие вице-мэры Алексей Римша и Ильдар Ахтариев, депутат Сахалинской областной Думы Александр Гринберг, представители управления капитального строительства, эксплуатирующей организации и строительных предприятий-подрядчиков.

Сергей Надсадин отметил, что на этом этапе особенно важно выявить проблемы. Он подчеркнул, что строительные и эксплуатирующая организации (напомним, уникальность объекта в том, что он ни на минуту не прекращал своей работы и продолжает принимать стоки в рамках проводимой реконструкции и строительства) должны выработать совместные решения для преодоления трудностей. В их числе — поиск аналогов оборудования, поставки которого были приостановлены из-за санкций, увеличение мощностей существующих элементов ОСК, замена части инженерных конструкций на более актуальные.

- Это жизненно важный объект для города, чтобы вода, которая приходит на сточные сооружения, потом попадает в наши водоемы, в Анивский залив, была чистой, - подчеркнул глава областного центра Сергей Надсадин.

Работы на ОСК-7 проводятся в рамках реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры при поддержке регионального правительства. После завершения второй очереди мощность инженерного сооружения составит 90 тысяч кубов сточных вод в сутки, что полностью обеспечит существующую потребность жилфонда южной части города в очистке канализационных вод.