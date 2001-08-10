Сергей Надсадин назвал недопустимыми перебои в работе общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Надсадин провел рабочую встречу с директором АО «Транспортная компания» Сергеем Павловым. Поводом послужили участившиеся жалобы жителей в адрес мэра на перебои в работе городских автобусов, рассказали ТИА "Острова" с городской администрации.

В ходе общения Сергей Надсадин потребовал минимизировать количество случаев, когда из-за срывов в расписании автобусов общественного транспорта и невыхода на линию, люди не могут вовремя уехать утром на работу, а дети мерзнут на остановках. Глава города поставил задачу перед «Транспортной компанией», обслуживающей более 80 % городских маршрутов областного центра и планировочных районов, - реагировать на все сигналы жителей незамедлительно. Сергей Надсадин потребовал держать вопрос на особом контроле, в первую очередь, брать в работу жалобы из отдаленных районов, которые часто обслуживаются одним маршрутом и существенная задержка в расписании или невыход на линию, в таких условиях приводят к критическим ситуациям.

- На все вопросы наших жителей относительно транспортного обслуживания мы реагируем оперативно. Люди привыкли к хорошему сервису: мы для того и начинали транспортную реформу, чтобы улучшить качество пассажирских перевозок. Поэтому по каждому случаю несоблюдения расписания, невыхода автобусов на линию мы тщательно разбираемся и принимаем решения вплоть до увольнения, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Безусловно, существуют объективные причины, когда автобусы по каким-то причинам выходят из строя. Те новые «МАЗы», что мы закупали 2016 году, эксплуатируются уже 7 лет: естественный износ влияет на то, что количество дефектов и поломок растет, автобусы чаще становятся на техническое обслуживание. Мы ждем поставку 100 новых автобусов в апреле-мае, это изменит ситуацию. Пока же я поручил директору «Транспортной компании» незамедлительно отрабатывать жалобы жителей и предпринимать действия для их минимизации.

Как рассказал директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов, в числе объективных причин участившихся сбоев в работе общественного транспорта - износ автопарка и, как следствие, частые поломки, низкие температуры в зимний период, выросший пассажиропоток и увеличение времени работы автобусов. Сергей Надсадин обратил внимание, что недопустимо, чтобы горожане ощущали на себе какие-то организационные сложности и недоработки.

Сегодня в «Транспортной компании» принимаются все меры по стабилизации ситуации: переформатирована работа механиков и слесарей, ремонтные бригады работают посменно. Автобусы на время морозов на ночь размещаются в теплых боксах, транспорт проходит предрейсовые осмотры начиная с 04.00, техника тщательно прогревается перед выездом на линию, но это не исключает поломок.

Отметим, что все сигналы горожан, поступающие в социальные сети администрации Южно-Сахалинска, отрабатываются оперативно и держатся на контроле до разрешения вопроса. Так, благодаря обращениям населения удалось повысить транспортную доступность улицы 1905 года. От проживающих в данном районе граждан в январе участились жалобы на сбои в работе маршрута №9. По решению Сергея Надсадина была внесена корректировка в маршруте №16, который со 2 февраля заезжает на ул. 1905 года (аналогично автобусу №9) и далее следует по своему маршруту. Эта мера позволила улучшить ситуацию.

Ранее также по просьбам горожан было изменено расписание на «летний» вариант для маршрута №105. Автобусы данного направления оказались востребованными и в зимнее время. Также благодаря сигналам горожан удалось вскрыть ситуацию, когда водитель самовольно изменил маршрут движения автобуса из-за чего жители Новой Деревни не могли вовремя выехать в город. Сотрудник был наказан и привлечен к дисциплинарной ответственности, работникам предприятия указано на недопустимость повторения подобных случаев.

Открытый диалог с жителями, которого всегда придерживается администрация Южно-Сахалинска, позволяет также навести порядок на автобусных маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками. Горожане сообщали в социальные сети мэра города о том, что водитель автобуса №19 предложил пассажиру перевести оплату проезда на личный номер, а водитель автобуса №28 высадил школьника из-за несработавшего проездного. В обоих случаях принято решение расстаться с сотрудниками, допустившими грубое нарушение правил пассажирских перевозок. Каждая подобная ситуация держится на особом контроле.

Напомним, обращения по вопросам общественного транспорта и любым другим темам горожане могут направлять в социальные сети мэра и администрации. Уточнить информацию о работе конкретного автобусного маршрута можно в диспетчерской Единого оператора: 55-65-15. Для отслеживания в онлайн-режиме движения пассажирского транспорта в Южно-Сахалинске и пригороде существует портал.