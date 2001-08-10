Южно-Сахалинск продолжает развивать программы укрепления общественного здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается реализация программы по укреплению общественного здоровья южносахалинцев. В планах на 2023 год - расширение работы по данному направлению.
Напомним, в Южно-Сахалинске с 2020 года реализуется муниципальная программа мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа. Ее координатором выступает Центр общественного здоровья Южно-Сахалинска под кураторством вице-мэра администрации Елены Федоровой и при поддержке мэра города Сергея Надсадина.
Одно из больших направлений данной работы - внедрение корпоративных программ здоровьесбережения. Они направлены на продвижение ценностей здорового образа жизни и профилактику заболеваний в корпоративной среде путем вовлечения сотрудников и работодателей в мероприятия по укреплению здоровья. В 2022 году корпоративными программами охвачены более 10 тыс. работников. В этом году этот показатель планируют увеличить.
- Хочу отметить, что Южно-Сахалинск являет лучшим из всех муниципалитетов нашего региона по наполнению программы укрепления общественного здоровья по реализации мероприятий в сфере популяризации ЗОЖ. И главным нашим успехом прошлого года стала победа в конкурсе "Здоровые города России", - отметила главный врач Центра общественного здоровья Южно-Сахалинска Елена Столярова. - Сегодня налажено межведомственное взаимодействие среди структур администрации Южно-Сахалинска и профильных организаций, ответственных за укрепление общественного здоровья, - это очень важно для общего успеха. Но наша главная цель сегодня - донести до каждого человека любой возрастной группы, что сегодня здоровье зависит от него самого.
В областном центре для занятия спортом имеются все возможности. Так, в составе МАУ "Спортивный город" трудятся 25 инструкторов по спорту, которые на безвозмездной основе проводят занятия по мини-футболу, баскетболу, хоккею с шайбой и мячом, конному спорту, верховой езде с детьми и подростками с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями психоэмоциональной сферы (аутизм), воркауту, брейк-дансу, фитнесу и ОФП, роллер-спорту, лыжным гонкам и бадминтону.
- Наше учреждение занимается организацией физкультурно-оздоровительной работы среди различных слоев населения на спортивных площадках и сооружениях города. Также мы проводим информационно-просветительскую работу, направленную на популяризацию здорового образа жизни. В плане этого года - проведение более 60 общегородских мероприятий, - рассказал директор МАУ "Спортивный город" Илья Прудников.
Отдельное направление работы по оздоровлению населения - занятия для старшего поколения в рамках проекта "Сахалинское долголетие". Так, для горожан серебряного возраста по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Клубная, 21 организованы занятия сразу по нескольким видам спорта: дартс, японский волейбол, дыхательная и суставная гимнастики, настольный теннис, спортивный танец, шахматы, бадминтон, йога.
В зимний период времени инструкторы по спорту "Спортивный город" проводят занятия по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, организуют матчевые встречи дворовых команд по хоккею, оздоровительные прогулки и тренировки по беговым лыжам. У молодежи Южно-Сахалинска особенно популярен воркаут - любительские тренировки на брусьях, турниках, шведских стенках с собственным весом.
Подробная информация о мероприятиях МАУ "Спортивный город" размещается на сайте учреждения, за анонсами мероприятий также можно следить на странице в социальных сетях.
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