Владимир Табак назвал фейки - национальной угрозой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Число вбросов на информационном поле России в 2022 году увеличились в шесть раз. Эту информации озвучили в Москве на пресс-конференции по противодействию фейковой информации. Только на сахалинском медиаполе за текущий год обнаружено свыше 900 упоминаний с недостоверными данными.
В России активно ведется комплексная борьба с ложными фактами и их дилерам. Наказания предусматривают как штрафы, так и лишение свободы. Один из способов не попасть в ряды распространителей фейков – проверка новости через сервис «Лапша Медиа». Эту фактчекинговую площадку запустила компания «Диалог» в начале года. На сервисе lapsha.media ежедневно публикуются данные о фальшивых новостях. Более того, каждый пользователь может прислать сомнительную ссылку на проверку, которую проведут ведущие эксперты и аналитики страны. Высокая пользовательская активность, поможет вести борьбу с недостоверной информацией, которая носит характер национальной угрозы.
– Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности. С момента запуска платформы поступило более 85 тыс. запросов на проверку публикаций и сообщений. Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан», - отметил гендиректор «Диалога» Владимир Табак во время пресс-конференции.
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