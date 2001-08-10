Более 1000 машиномест на перехватывающих парковках готовят к циклону в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все службы жизнеобеспечения города приведены в состояние повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одна из первоочередных задач — подготовить к приему личного транспорта перехватывающие парковки, чтобы обеспечить оперативную расчистку от снега дорог, внутриквартальных проездов и дворовых территорий. На территории городского округа организована 21 перехватывающая парковка. Они рассчитаны более чем на 1000 машиномест. Площадки, где можно будет оставить автомобили, расположены в разных районах города:

- в районе д. № 4 по ул. Священномученика Иллариона Троицкого (участок музея «Россия — моя история»);

- парковка в районе ул. Горнолыжной;

- парковка в районе площади Победы;

- в районе д. 51 по ул. Карла Маркса (заезд с ул. Антона Буюклы);

- в районе д. № 280А по ул. Комсомольская;

- в районе перекрестка с ул. Пуркаева и ул. Горького (севернее СК «Кристалл»);

- пер. Алтайский (парковка в районе городского парка);

- в районе д. № 23 по ул. Поповича (между ул. Поповича и проездом М.Ю. Зацаринного);

- ул. Хабаровская между пр. Мира и ул. Дзержинского (в районе здания ПСО);

- в районе д. № 11 по ул. Комсомольской (между ул. Горной и пер. Студенческим);

- парковка западнее музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (заезд с ул. Антона Буюклы);

- парковка между домами № 14 и № 18 по ул. Поповича;

- парковка в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге;

- в районе д. № 151 по ул. Комсомольской (бывший Дом офицеров)в районе д. № 4 по ул. Детской (парковка городского парка);

- в районе д. № 133 по ул. Комсомольской (парковка городского парка);

- площадь Славы и напротив площадипарковка вдоль ул. Физкультурной с восточной стороны;

- парковка в районе ярмарочной площадки возле Дома торговли по ул. Дзержинского, заезд с ул. Рождественской);

- в районе д. № 9 по ул. Крымской (между ул. 1-ая Московской и ул. Крымской);

- в районе д. № 18А по ул. Детской, с западной стороны.

Администрация города просит граждан оставлять транспорт на специально подготовленных для этого площадках, чтобы не препятствовать работе городских служб. Во время циклонов снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, обеспечивая проезды к медицинским и социальным учреждениям, расчищая улицы и дворы.

Добавим, городские снежные полигоны будут функционировать в круглосуточном режиме. Площадки для складирования снега и техника подготовлены. Прием снежных масс будет осуществляться на бесплатной основе. Северный снежный полигон расположен в районе северного выезда из города (бывший золоотвал ТЭЦ), Южный — в районе улицы Воздушной.

Обращаем внимание, что в целях организации упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон производится с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее, чтобы не создавать заторов, по круговому движению выезжать на ул. Железнодорожную необходимо в районе строения №172 (схема прилагается).