Миллион цветов обещают посадить власти Южно-Сахалинска в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы провели инвентаризацию общественных пространств и подготовку скверов к зиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

В конце бесснежного сезона силами сотрудников департамента дорожного хозяйства и благоустройства было проверено имущество 38 скверов. Как отмечает и.о. начальника отдела озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Владимир Маликов, специалисты проверяли наличие малых архитектурных форм, скамеек, стендов, урн и т.п. На объекты, принадлежащие городу, наносились инвентарные номера.

- Зимнее содержание включает в себя уборку снега и мусора, проведение противоледных мероприятий, к которым относится в том числе сколка льда. Параллельно мы подбираем современные противоледные реагенты, которые не будут наносить вред зеленым насаждениям. Есть мировые практики, где они применяются. Сейчас мы их рассматриваем и планируем приобретать, чтобы прогулочные дорожки были чистые и газоны при этом не пострадали, - добавляет Владимир Маликов.

В подготовке общественных пространств к зиме участвовали МБУ «Зеленый город» и индивидуальные предприниматели, которые имеют опыт и достаточное количество персонала для осуществления этих работ.

Кроме того, специалистами департамента ведется постоянный мониторинг состояния мест массового отдыха. Оперативно рассматриваются обращения жителей, в том числе сообщения о случаях вандализма. Также у людей есть запрос на установку дополнительных элементов, обустройство газонов, высадку кустарников, создание живых изгородей. Работа с каждым сигналом и обращением проходит в индивидуальном порядке.

Отметим, что вопросы благоустройства и озеленения в уходящем 2022 году были особым приоритетом администрации города и лично мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Зеленая экономика».

В городе появилось два новых сквера - сквер Авиаторов и сквер у площади Победы. Весной горожане в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» активно голосовали за будущее преображение территории в районе пересечения пр. Мира с ул. Пуркаева. Она будет благоустроена в 2023 году.

Всего же за год в областном центре было высажено 1131 дерево, более 2500 кустарников. Кроме того, в этом сезоне город был украшен более чем 600 тыс. цветов. А к юбилею областного центра провели большой конкурс «Цветущий Южный». В планах на следующий год у муниципалитета - высадить около 1 миллиона цветов.