Для сотен детей Южно-Сахалинска проходят новогодние утренники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционные праздничные представления для юных южносахалинцев стартовали в середине декабря. В новогодних мероприятиях примут участие более 300 детей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня участниками утренника стали дети в возрасте от 7 до 11 лет, из семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Совместными усилиями мы стараемся создать новогоднюю атмосферу для ребят, чтобы они встретились с Дедом Морозом и обязательно получили сладкие подарки, - рассказала директор департамента образования администрации города Светлана Мирова.
Организаторами мероприятий выступили департаменты образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта. Развлекательно- игровую программу для школьников подготовили специалисты парка им. Гагарина. В гости к ребятам пришли сказочные персонажи, которым понадобилась помощь. Вместе с героями представления дети участвовали в играх, выполняли задания, отгадывали загадки, а в конце праздника встретили Деда Мороза и Снегурочку. Они вручили южносахалицам сладкие новогодние презенты.
Также представления в городском парке будут проходить для детей из семей мобилизованных горожан. Кроме того, 150 школьников областного центра, которые имеют особые успехи в учебе, спорте и внеучебной деятельности, посетят губернаторскую елку 23 декабря. А 27 декабря юные южносахалинцы будут приглашены на ледовое шоу.
Вместе с тем, учитывая нынешнюю эпидситуацию, специалисты школ следят за тем, чтобы на праздники приходили дети без признаков ОРВИ и настоятельно рекомендуют родителям при первых проявлениях простуды у ребенка — незамедлительно обращаться к врачу
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