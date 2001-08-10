Для сотен детей Южно-Сахалинска проходят новогодние утренники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционные праздничные представления для юных южносахалинцев стартовали в середине декабря. В новогодних мероприятиях примут участие более 300 детей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня участниками утренника стали дети в возрасте от 7 до 11 лет, из семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Совместными усилиями мы стараемся создать новогоднюю атмосферу для ребят, чтобы они встретились с Дедом Морозом и обязательно получили сладкие подарки, - рассказала директор департамента образования администрации города Светлана Мирова.

Организаторами мероприятий выступили департаменты образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта. Развлекательно- игровую программу для школьников подготовили специалисты парка им. Гагарина. В гости к ребятам пришли сказочные персонажи, которым понадобилась помощь. Вместе с героями представления дети участвовали в играх, выполняли задания, отгадывали загадки, а в конце праздника встретили Деда Мороза и Снегурочку. Они вручили южносахалицам сладкие новогодние презенты.

Также представления в городском парке будут проходить для детей из семей мобилизованных горожан. Кроме того, 150 школьников областного центра, которые имеют особые успехи в учебе, спорте и внеучебной деятельности, посетят губернаторскую елку 23 декабря. А 27 декабря юные южносахалинцы будут приглашены на ледовое шоу.

Вместе с тем, учитывая нынешнюю эпидситуацию, специалисты школ следят за тем, чтобы на праздники приходили дети без признаков ОРВИ и настоятельно рекомендуют родителям при первых проявлениях простуды у ребенка — незамедлительно обращаться к врачу