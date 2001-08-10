Автоинспекция Сахалина перед новогодними праздниками переведена на усиленное несение службы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Плотность нарядов ДПС увеличивается. Особое внимание сотрудники ДПС уделят выявлению пьяных водителей, пресечению нарушений скоростного режима, выезда на встречную полосу, нарушений правил проезда перекрестков.
Под особым контролем будут находиться водители, перевозящие детей, а также пешеходы.
Сообщайте в Госавтоинспекцию или ближайшему наряду ДПС о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники предпримут все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан, и привлекут к ответственности правонарушителей.
Дежурная часть УГИБДД Сахалинскойобласти:
8 (4242) 789-497
8 (4242) 780-063 (круглосуточно).
Полиция: 02 / 102.
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