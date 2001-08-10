Клуб для особенных детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детей с ограниченными возможностями здоровья из клуба «Открытое сердце» пригласили на яркое новогоднее представление. Мероприятие для них при поддержке администрации города организовало Южно-Сахалинское отделение региональной общероссийской организации «Союз женщин России». В Доме культуры «Родина» юных гостей и их родителей ждали сказочный спектакль и поздравление Деда Мороза, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На мероприятии встретились больше 100 гостей. Сюрпризом после красочного представления стало угощение сладкой ватой всех желающих. Сладкие подарки для детей совместно с председателем отделения «Союза женщин России» Еленой Столяровой приготовили приглашенные гости, в числе которых председатель сахалинского отделения «Женщины Бизнеса» Татьяна Надсадина, уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской Любовь Устиновская и др.

- Вот уже десятый год подряд мы проводим предновогодние утренники для семей с особенными детками, объединенными в клуб «Открытое сердце». Он ежегодно прирастает семьями, мы делаем все для того, чтобы дети могли посещать мастер-классы, спектакли - интересные мероприятия проходят у нас ежемесячно. Красочные новогодние представления продолжатся еще в колледже искусств и городском парке. 7 января ждем деток на спектакле в театре кукол. Выражаем большую благодарность мэру города Сергею Надсадину, вице-мэру Елене Федоровой за максимальную поддержку при организации наших мероприятий, - сообщила инициатор утренника Елена Столярова.

- После такого волшебного представления каждый уйдет с частичкой тепла. Очень важно, что у нас проводятся такие праздники для особенных деток. Эти мероприятия нужны - ребенок понимает, что он не один, что есть такие же детки, как и он. Дети могут пообщаться, встретиться. И даже просто потрогать - это важно - тактильные ощущения. Зачастую они проводят время только с мамой, папой, не видя других. Вот наблюдала только что, как мальчик прикоснулся и был просто счастлив, - поделилась одна из мам, участник клуба «Открытое сердце», Анна Карасева.

Напомним, клуб «Открытое сердце» был организован в 2013 году Южно-Сахалинским отделением «Союз женщин России». Сегодня он объединяет 120 семей, воспитывающих особенных детей. Красочные мероприятия для детей в нем стали хорошей традицией. В«Открытом сердце» родители получают не только социальную, но и психологическую поддержку. Ни одна просьба о помощи не остается без внимания.