В Южно-Сахалинске встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре чествовали сотрудников отряда мобильного особого назначения "Тайфун" Управления Росгвардии по Сахалинской области. вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Своих героев в зале исторического парка «Россия – моя история» встречали родные и близкие бойцов. Также в зале присутствовали представители духовенства, общественных организаций и ветеранских объединений, которые также пришли сказать теплые слова участникам СВО.

За успешное выполнение боевых задач сотрудников Росгвардии поблагодарил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев. Также от имени мэра города бойцов поприветствовал вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

- Южно-Сахалинск очень ждал вашего возвращения домой. Мы все переживали за вас. Крепкого вам здоровья, счастья, отдыха и восстановления в кругу семьи, - сказал Дмитрий Хайбриев.

Вице-мэр добавил, что администрация Южно-Сахалинска готова оказывать содействие семьям военнослужащим, принимающим участие в Специальной Военной операции.

Отряд мобильного назначения ведет свою с 1993 года. В разные годы сотрудники подразделения принимали участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка на Северном Кавказе, участвовали в ликвидации последствий нефтегорского землетрясении. Сотрудники были задействованы в мероприятиях по обеспечению безопасности при проведении многих крупных мероприятий, в том числе международного спортивного праздника «Дети Азии».