В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все чаще пассажиры отдают предпочтение безналичной оплате проезда как более удобной и современной. С 1 января оплачивать поездку пластиковой картой станет еще и выгодно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в 2023 году в областном центре для пользователей карт тариф за одну поездку будет составлять 26 рублей, в том время как стоимость проезда, оплаченного наличными, поднимется до 30 рублей.

На сегодняшний день дифференцированная оплата проезда в общественном транспорте применяется во многих российских регионах. При этом, даже после повышения, стоимость проезда в городских автобусах останется самой низкой на Дальнем Востоке. Для примера: во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и других городах тариф за поездку в автобусе составляет от 30 руб. и выше.

Для владельцев Единой транспортной карты предусмотрены дополнительные возможности: оплатив поездку один раз, в течение 45 минут с момента оплаты пассажир может бесплатно пересаживаться с автобуса на автобус, с рельсобуса на автобус и с автобуса на рельсобус.

Единую транспортную карту можно приобрести в билетной кассе АО «Пассажирская компания «Сахалин»» на железнодорожном вокзале — 200 рублей (на балансе 2 поездки) или в МУП «ГИАЦ» на ул. Пограничной, 30 — 150 руб. (без баланса, необходимо внести средства). Также купить пластиковый проездной можно на ТПУ «Алые розы» в Дальнем.

По всем вопросам обращаться по телефонам 71-29-94 (информационно-справочный центр АО «Пассажирская компания «Сахалин») и 55-65-15 (диспетчерская служба единого оператора).