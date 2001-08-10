Южно-Сахалинск готовится к зимнему фестивалю пельменей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей областной столицы приглашают отметить зимний праздник - День пельменя, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится 24 декабря на ярмарочной площадке с южной стороны ТЦ «Дом Торговли» (пр. Мира, 106А). С 10.00 здесь развернется предновогодняя торговля, а в 12.00 начнутся гулянья с насыщенной культурно-развлекательной программой для детей и взрослых. Все желающие смогут принять участие в веселых конкурсах, в том числе и на скоростное поедание пельменей.

Напомним, на протяжении месяца в городе проходили различные тематические мероприятия, предшествующие празднованию Дня пельменя. Так, за три недели гастрономического марафона, в котором участвовали 12 заведений общественного питания, южносахалинцы съели 1358 сетов с пельменями мира. Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, в этом году городские рестораны показали высокий уровень кулинарного мастерства и сервиса. Особое внимание повара уделяли оригинальной подаче, а также необычным соусам, которые подчеркивали вкус блюд и придавали им неповторимую изюминку.

Для юных горожан проводятся профориентационные встречи, ребята посещают местные производства, участвуют в кулинарных мастер-классах.

Также наполним, что на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска горожанам предлагают поддержать сахалинских производителей и принять участие в интерактивном голосовании за самые вкусные пельмени от 5 торговых марок. Проголосовать можно до 20 декабря. Победителей назовут 24 декабря на ярмарочной площадке (пр. Мира, 106А), где можно будет приобрести неизменно популярное и вкусное изделие разных марок.

Кроме этого. здесь же 17 декабря с 10.00 состоится тематическая ярмарка с концертной программой. А в 12:00 все желающие могут принять участие в мастер-классе по оформлению новогодних подарков. Он состоится в домике № 19.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте мэрии в специальном разделе, посвященном Дню пельменя.