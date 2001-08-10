Завод им. Федотова на Сахалине взял шефство над семьями мобилизованных сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С первых дней мобилизации создана группа в мессенджере, где собираются обращения. Отрабатывают каждое. На это уходит, как правило, один-два дня. Самое главное, что руководство сохранило рабочие места за всеми мобилизованными: после возвращения домой работники вернутся на родное предприятие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как подчеркнул заместитель начальника отдела документационного обеспечения, мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС Гарри Семенов, просьбы от семей касаются самой разной помощи: ремонта бытовой техники, помещений, юридических консультаций по оплате кредитов, ипотеки и др. Все возникающие расходы оплачиваются за счет прибыли завода.

Семьи, проживающие в частных домах, были обеспечены запасом дров. Для этого предприятие специально приобрело дровокол. При этом завод помог с топливом не только семьям своих мобилизованных работников, но и нескольким семьям мобилизованных с других предприятий. Также принято решение с учетом снежной погоды в течение зимы помогать свои подшефным с расчисткой участков и подъездных путей.

Несколько женщин обратились с просьбой о ремонте личного автотранспорта.

- На базе нашего завода мы помогли отремонтировать автомобили. На одном заменили двигатель, второй - покрывали антикоррозийным средством. Для третьего делали препусковой подогреватель на зиму, - рассказал слесарь предприятия Сергей Ким.

- Мобилизация у нас не только на передовой, но и в тылу. Все мы звенья одной цепи и очень важно поддерживать друг друга, - сказал начальник отдела обеспечения энергоресурсами Александр Ионкин.

Есть на заводе и необычные истории. Две семейные пары много лет проживали без регистрации брака, воспитывали детей. Когда мужчин мобилизовали, созрело решение заключить брак. Руководство завода помогло с авиабилетами для женщин, и регистрацию провели в Донецкой республике.

Супруга Татьяны Полушкиной мобилизовали одним из первых на предприятии. Мужчина работает водителем самосвала.

- Мужа мобилизовали 22 сентября. Через несколько дней у него должен был начаться отпуск. Мы планировали обшить гараж, который муж закончил строить, - рассказала женщина. - Начались дожди, брус стал мокнуть. Я обратилась на завод за помощью. Тут же откликнулись, через пару дней все сделали. И траву во дворе скосили. Вообще мы, жены, матери, чувствуем огромную поддержку, знаем, что мы не одни. Большое спасибо нашему заводу.

К Новому году семьям мобилизованных работников также будут переданы сладкие подарки.