13 новых школьных автобусов отправились в районы Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современные ПАЗы для 11 муниципалитетов приобретены за счет областных и федеральных средств. Ключи от новой техники представителям районов вручил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- Мы последовательно обновляем парк школьных автобусов, закладывая соответствующие средства в бюджете. Дети – самое ценное, что у нас есть и очень важно, чтобы были обеспечены безопасность и комфорт для них, и чтобы родители были спокойны. Новые автобусы отвечают всем современным требованиям, а это для нас принципиально. В следующем году эта программа будет продолжена, – отметил Валерий Лимаренко.

Школьные автобусы ПАЗ рассчитаны на 22 посадочных места. Они имеют высокую проходимость, оснащены специальным устройством, препятствующим превышению скоростного режима, а также кнопкой для экстренной связи с водителем. 9 из 13 автобусов поедут именно в сельские школы, где детей доставляют к месту учебы на транспорте.

- В Чехове мы ежедневно подвозим к школе примерно 150 человек. Из северного микрорайона, а также села Куйбышево. Этот автобус будет вторым по счету, думаю, что все проблемы с подвозом детей мы закроем полностью, – рассказала работник средней школы села Чехов Холмского района Маргарита Ли.

Восемь автобусов приобретены в текущем году за счет средств областного бюджета, еще пять – за федеральные деньги. По поручению Президента РФ Владимира Путина, к 2024 году автопарки российских школ должны быть полностью обновлены. Особенно нуждаются в этом отдаленные районы. Поэтому сегодня один из автобусов отправится в Южно-Курильск.

- В прошлом году нам выделили два автобуса, в этом году еще один. Автобусы нам очень нужны. Помимо подвоза детей непосредственно в школу, нам необходимо организовывать для детей культурные, спортивные мероприятия, природоохранные акции, – прокомментировал первый вице-мэр Южно-Курильского района Юрий Болдов.

Особенностью сахалинских автобусов стал их внешний облик. Большие и тяжелые ПАЗы украсили рисунки, выполненные школьниками. Тематика – правила дорожного движения, как напоминание о том, что безопасность детей стоит на первом месте.

По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, обновление автопарка продолжится в следующем году. За областные средства будут приобретены 7 автобусов. Кроме того, регион продолжит участвовать в федеральных программах.