Опыт Южно-Сахалинска по развитию городской среды отметили на всероссийской конференции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 декабря в городе Глазове (Удмуртия) состоялась конференция, посвященная комплексному благоустройству центральных улиц малых городов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главным организатором события выступило министерство строительства России. В конференции приняли участие более 100 экспертов со всей страны. Южно-Сахалинск представлял директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, который поделился опытом проектирования улиц, реализации проекта «Добрая улица» и другими инициативами.
- Организаторы конференции - руководители проектов по комфортной городской среде от Минстроя России привели Южно-Сахалинск в качестве позитивного примера другим городам. Это высокая оценка нашей деятельности на федеральном уровне, - говорит Василий Вишневский. - В частности, отметили наши подходы к благоустройству, транспортному планированию, обеспечению безопасности и развитию велоинфраструктуры. Также я рассказал о нашем проекте, в ходе которого мы подсветили 100 пешеходных переходов в Южно-Сахалинске. Таким образом, мы изменили ситуацию к лучшему на всех аварийных переходах, где последние годы сбивали пешеходов. В 2021 году на конкурсе Минстроя России по реализации лучших муниципальных практик островной проект получил грант. И на конференции организаторы конкурса одобрили, что средства были направлены на безопасность пешеходов. Поездка была полезной для обмена информацией, методиками с коллегами из других регионов.
В ходе конференции архитекторы, проектировщики, руководители центров компетенций и эксперты делились опытом планирования и реализации проектов. Также были рассмотрены успешные практики реконструкции улиц в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.
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