Тихоокеанское
информационное агентство
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11:23, | Новости общества Сахалина и Курил

В Новоалександровске пройдет прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей планировочного района Новоалександровск 15 декабря в 14.30 приглашают на выездной прием граждан, который проводит администрация Южно-Сахалинска совместно с прокуратурой областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием состоится в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Советская, 76, В ходе мероприятия можно будет также задать свои вопросы представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании, обслуживающей жилой фонд планировочного района Ново-Александровск.

 

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