В Южно-Сахалинске определились, сколько будет стоить проезд в автобусе в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре с 1 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте. При безналичной оплате банковской или единой транспортной картой проезд будет стоить 26 рублей при оплате наличными средствами - 30 рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Таким образом, стоимость проезда будет различаться в зависимости от способов оплаты. Как рассказал вице-мэр Виталий Данилов, изначально максимальный размер тарифа, установленного Региональной энергетической комиссией Сахалинской области, был определен в размере 30 руб. при оплате наличными средствами и 28 руб. по безналичному расчету.
Вместе с тем была рассмотрена возможность пересмотра тарифа. Для пассажиров, которые оплачивают проезд банковской или транспортной картой — а это большинство горожан, стоимость проезда с 1 января 2023 года будет составлять не 28, а 26 руб.
Отметим, система дифференцированной тарификации, когда при безналичной оплате стоимость проезда ниже, применяется во многих городах страны. Этот подход удобен как для пассажиров, так и для перевозчиков.
Сегодня Южно-Сахалинске стоимость проезда в общественном транспорте остается одной из самых низких на Дальнем Востоке. Таким он сохранится и после 1 января. Так, во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и других городах тариф за поездку в автобусе составляет от 30 руб. и выше.
– Экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах превышает порог в 45 руб. Но этот вопрос имеет социальную значимость, многие жители пользуются услугами общественного транспорта, поэтому администрация города считает важным продолжать работу по субсидированию разницы в тарифе, – отметил вице-мэр.
Добавим, на территории городского округа по-прежнему действуют транспортные карты длительного пользования, дающие право бесплатного проезда для отдельных категорий граждан, а также учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
Также дополнительные возможности предусмотрены для владельцев Единых транспортных карт. Напомним, при ее использовании пассажир платит за поездку один раз и получает возможность осуществлять бесплатные пересадки в течение 45 минут от времени первой оплаты. Это правило действует не только при пересадках с автобуса на автобус, но и в случаях, когда пассажир пересаживается с рельсобуса на автобус, с автобуса на ж\д транспорт.
Приобрести транспортную карту можно в билетной кассе АО «ПКС» на железнодорожном вокзале - 200 рублей (на балансе 2 поездки), а также по адресу Пограничная, 30, МУП «ГИАЦ» - 150 руб. (без баланса, необходимо дополнительно внести средства.) Кроме того, карту можно приобрести на ТПУ «Алые розы» в Дальнем.
По всем вопросам необходимо обращаться в информационно-справочный центр АО «Пассажирская компания «Сахалин» по номеру телефона 71-29-94, а также в диспетчерскую службу единого оператора по телефону: 55-65-15.
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