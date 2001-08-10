Новые парковочные места будут обустроены в ЖК «Авангард» в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новом ЖК "Авангард" параллельно с жилой застройкой идут работы по обеспечению комплекса транспортной инфраструктурой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, соблюдение принципа комплексной застройки является обязательным условием при строительстве новых микрорайонов. Проектом должно быть предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Так, в строящемся «Авангарде» поэтапно должны появиться детский сад на 240 мест и школа на 1200 мест. Не менее важный направление – обеспечение жильцов парковочными местами.
Всего на территории жилого комплекса «Авангард планируется создать 1036 машиномест, включая наземный и подземный паркинг, а также автостоянки открытого типа.
В настоящий момент завершаются работы по подготовке проектно-сметной документации одного из объектов. Шестиэтажный паркинг площадью более 20 тысяч квадратных метров будет представлять подземно-наземное сооружение. Как рассказал исполнительный директор компании — застройщика ООО «Рыбоводстрой» Никита Вернер, строительство объекта займет порядка двух лет. К земляным работам планируется приступить уже в январе. Вместе с тем компания приложит максимум усилий, чтобы сократить срок его ввода в эксплуатацию.
– Проектом к каждому дому предусмотрен подземный паркинг. Один из них уже действует. Существенно улучшится ситуация размещением транспорта завершения строительства подземных парковок 2-го и 3-го домов. Это еще порядка 200 машиномест. Кроме того, парковочные места будут предусмотрены при строительстве улицы Смирнова, - добавил Никита Вернер.
Отметим, что строительство улицы планируется начать в следующем году в рамкам концессионного соглашения. В настоящее время также ведется подготовка проектной документации.
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