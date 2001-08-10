40 семей Долинска отпраздновали новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новые квартиры в современной многоэтажке на улице Горького, 1 получили жители по программе переселения из аварийного жилфонда, рассказали ТИА "Острова" в региональном минстрое.
Ключи вручали заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев и мэр округа Александр Тугарев.
«Я всегда очень рад приезжать на такие мероприятия и видеть счастливые лица людей, въезжающих в новое и комфортное жильё. Сегодня вы покидаете свои старые аварийные дома. Хочу отметить, что Долинск считается динамично развивающимся районом, который, в том числе, активно реализует программу по переселению. В преддверии нового года хочу пожелать всем всего самого доброго и наилучшего! Чтобы все надежды и мечты сбывались, а я надеюсь, что мечта жителей этого нового дома уже сбылась!», - поздравил новосёлов Сергей Олонцев.
Все квартиры по программе переселения сдаются жителям с ремонтом “под ключ”: современный качественный ремонт, надежные входные и межкомнатные двери, ламинат, обои, подведены все коммуникации и сантехника. Во дворе установлена безопасная детская площадка. Также совсем скоро жителям установят электрические плиты.
«Квартиру получил большую и просторную. Хорошая кухня, отличный ремонт. Планирую с семьёй заселиться до нового года, потому что уже собираем вещи для переезда. Сюда мы переезжаем большой семьёй: я, жена, ребёнок и пятеро кошек. Места хватит всем. Нас заранее приглашали на квартиру, показывали ремонт. Мы видим, что дом построен качественно, без нареканий. В нашей старой квартире уже ужасные условия: плесень, сырость, рушатся стены. Дом уже изжил себя», - рассказал житель нового дома Игорь Казимирский.
В этом году ключи от новостроек в Долинском районе уже получили жители Углезаводска, Взморья, Стародубского, Долинска. До конца года планируется заселение одного 24 квартирного и трёх двухквартирных жилых домов в Углезаводске.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе значительно активизировали темпы расселения людей из непригодного для проживания фонда. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021 – почти 4 тысячи. В этом году из аварийного фонда уже переехали более 3 тысяч человек.
Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. Всего на расселение непригодных для проживания домов на Сахалине и Курилах одобрена федеральная поддержка в размере 11 млрд рублей. В ближайшую пятилетку из аварийных квартир переедут около 30 тысяч жителей региона.
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