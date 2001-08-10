Сахалинские беспилотные аппараты пройдут тестирование в зоне СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил открытый в конце ноября цех по производству беспилотных летательных аппаратов, оассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

О запуске нового производства губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко докладывал Юрию Трутневу в ноябре этого года на заседании совета Дальневосточного федерального округа.

Центр конструирования и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) организован компанией «Вистел» на территории специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (САМИ) ДВО РАН. За основу квадрокоптеров были взяты разработки резидентов сахалинского ИТ-Парка. Выйти на проектную мощность – до 300 дронов в месяц – цех должен в первом квартале 2023 года. Сегодня на производстве готовятся к выпуску опытной партии в количестве 100 беспилотников.

Для производства техники используются легкие и прочные материалы, например, углепластик. Детали создаются с помощью 3D-принтеров, фрезерных и точильных станков.

Инженеры сахалинского конструкторского бюро планируют выпускать сразу несколько моделей БПЛА. Военные смогут применять их в разведке, корректировке огня и доставке грузов. Использование дронов в зоне специальной военной операции поможет оперативно выявлять передвижения вражеских сил и техники. Также дроны могут выполнять задачи по её уничтожению.

Предприятие уже выпустило установочную партию дронов для применения в зоне СВО, где техника пройдет боевое тестирование. Обращению с данной моделью квадрокоптера военнослужащие, мобилизованные и добровольцы обучаются на полигоне «Успенский».

В числе разработок также – сельскохозяйственные дроны. Кроме того, готовится серийный выпуск БПЛА, предназначенных для оснащения школ Сахалинской области. Всего предстоит выпустить около двух тысяч беспилотников для образовательных учреждений. Учителя технологии пройдут обучение по основам эксплуатации, пилотирования и сборки БПЛА и с нового учебного года начнут передавать свои знания школьникам.