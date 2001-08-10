Семь проектов бережливых технологий рассматривают в Южно-Сахалинске для внедрения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации областной столицы состоялось совещание проектного офиса по внедрению бережливых технологий. На рассмотрение представили семь проектов, направленных на оптимизацию самого широкого круга задач, выполняемых структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, департамент по работе с обращениями и сообщениями граждан оптимизирует работу по оперативному взаимодействию с населением и установлению обратной связи граждан с администрацией. Суть в том, что гражданин может оставить устное или письменное обращение на рабочие и мобильные телефоны приемной граждан. Вопрос рассмотрят в короткий срок, результаты сообщат также по телефону, пояснила директор департамента Ирина Дитер.
Департамент финансов реализовал проект по оптимизации процесса контроля остатка средств резервного фонда администрации. Разработана единая форма отчетности для всех сотрудников департамента, что способствует формированию своевременной, оперативной и подробной информации по операциям поступления и выбытия средств резервного фонда.
Специалисты департамента городского хозяйства представили проект по оптимизации процесса формирования и рассмотрения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В ходе реализации проекта администрация решила разработать аналог действующей системы по формированию и рассмотрению ПФХД, улучшив и доработав ее с учетом пожелания предприятий. Разработанные улучшения практически исключают технические ошибки и сокращают время работы по формированию и рассмотрению планов финансово-хозяйственной деятельности.
В департаменте землепользования реализован проект по оптимизации процесса предоставления муниципальной услуги - бесплатного предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям граждан. В результате сокращаются сроки предоставления услуги с 22 до 14 рабочих дней. Кроме того, создан QR-код для удобного перехода заявителя непосредственно к заявлению на предоставление услуги.
В департаменте по физической культуре и спорту оптимизирован процесс формирования календарного плана мероприятий. Для участников-организаций разработан конструктор смет, а также пошаговая инструкция по формированию и заполнению нужного пакета документов.
Специалистами МКУ «Управление информационного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска» сформировано пространство для хранения цифровой информации, разработаны стандарты хранения и поиска информации, тем самым сокращен срок сбора и подготовки медиаконтента для предоставления по запросам , исключены риски утери актуального контента.
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка представил проект по оптимизации процесса подготовки и формирования соглашений по предоставлению субсидий с хозяйствующими субъектами в сфере сельского хозяйства и потребительского рынка. Благодаря созданию автоматизированных форм соглашений и расчетов на базе МИС «МИРС» исключены ошибки при формировании соглашений, а также предусмотрена возможность оперативного контроля учета выплат предоставленных субсидий субъектам сельского хозяйства и потребительского рынка.
Отметим, работа по развитию и применению методов и инструментов бережливых технологий в муниципалитетах ведется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:24 Сегодня Лондон увидит фильм сахалинского режиссёра
09:04 Сегодня Новые парковочные места будут обустроены в ЖК «Авангард» в Южно-Сахалинске
10:30 Сегодня На Сахалине водитель, получивший микроинсульт, совершил ряд столкновений
- 11:05 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится творческая встреча с Анной Сафоновой
12:59 7 Декабря Сахалинка украла сумку с детской площадки
15:20 9 Декабря Южносахалинцев и гостей города ждут 10 декабря на ярмарке
- 16:29 9 Декабря В Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения движения
- 15:39 9 Декабря Сахалинец, испугавшись уголовного преследования, выплатил миллионный долг по алиментам
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
Выбор редакции
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?