Семь проектов бережливых технологий рассматривают в Южно-Сахалинске для внедрения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областной столицы состоялось совещание проектного офиса по внедрению бережливых технологий. На рассмотрение представили семь проектов, направленных на оптимизацию самого широкого круга задач, выполняемых структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, департамент по работе с обращениями и сообщениями граждан оптимизирует работу по оперативному взаимодействию с населением и установлению обратной связи граждан с администрацией. Суть в том, что гражданин может оставить устное или письменное обращение на рабочие и мобильные телефоны приемной граждан. Вопрос рассмотрят в короткий срок, результаты сообщат также по телефону, пояснила директор департамента Ирина Дитер.

Департамент финансов реализовал проект по оптимизации процесса контроля остатка средств резервного фонда администрации. Разработана единая форма отчетности для всех сотрудников департамента, что способствует формированию своевременной, оперативной и подробной информации по операциям поступления и выбытия средств резервного фонда.

Специалисты департамента городского хозяйства представили проект по оптимизации процесса формирования и рассмотрения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В ходе реализации проекта администрация решила разработать аналог действующей системы по формированию и рассмотрению ПФХД, улучшив и доработав ее с учетом пожелания предприятий. Разработанные улучшения практически исключают технические ошибки и сокращают время работы по формированию и рассмотрению планов финансово-хозяйственной деятельности.

В департаменте землепользования реализован проект по оптимизации процесса предоставления муниципальной услуги - бесплатного предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям граждан. В результате сокращаются сроки предоставления услуги с 22 до 14 рабочих дней. Кроме того, создан QR-код для удобного перехода заявителя непосредственно к заявлению на предоставление услуги.

В департаменте по физической культуре и спорту оптимизирован процесс формирования календарного плана мероприятий. Для участников-организаций разработан конструктор смет, а также пошаговая инструкция по формированию и заполнению нужного пакета документов.

Специалистами МКУ «Управление информационного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска» сформировано пространство для хранения цифровой информации, разработаны стандарты хранения и поиска информации, тем самым сокращен срок сбора и подготовки медиаконтента для предоставления по запросам , исключены риски утери актуального контента.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка представил проект по оптимизации процесса подготовки и формирования соглашений по предоставлению субсидий с хозяйствующими субъектами в сфере сельского хозяйства и потребительского рынка. Благодаря созданию автоматизированных форм соглашений и расчетов на базе МИС «МИРС» исключены ошибки при формировании соглашений, а также предусмотрена возможность оперативного контроля учета выплат предоставленных субсидий субъектам сельского хозяйства и потребительского рынка.

Отметим, работа по развитию и применению методов и инструментов бережливых технологий в муниципалитетах ведется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.