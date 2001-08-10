Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2022
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11:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для бизнесменов из Южно-Сахалинска пригласят психологов

Для бизнесменов из Южно-Сахалинска пригласят психологов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представителей малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска приглашают на круглые столы с участием налоговых консультантов и практических психологов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, темы встреч будет посвящены:

- 14 декабря - «Умение управлять собой при конфликте и стрессе»;

- 16 декабря - «Порядок формирования взаимоотношений с налоговыми органами: как уменьшить (устранить) возникающие проблемы».

Мероприятия пройдут по адресу: ул. Ленина, 69. Начало в 16.30. Для участия необходимо заблаговременно подать заявку по электронной почте: [email protected] или по телефонам: 42-54-74, 72-66-56.

Организатор мероприятия - Сахалинский деловой клуб «Налоговый консультант» при поддержке департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска.

 

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