Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2022
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В Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения движения
16:29, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 12 декабря, в связи с ремонтными работами проезд для автотранспорта будет закрыт с 8.00 до 18.00 в районе перекрестка улиц Крылова и Раздольной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме этого, до 21 декабря в связи с ремонтом на кровле дома №246 по ул. Ленина на время работы техники могут вводиться временные ограничения движения транспорта по правой полосе.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

 

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