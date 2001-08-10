В Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 12 декабря, в связи с ремонтными работами проезд для автотранспорта будет закрыт с 8.00 до 18.00 в районе перекрестка улиц Крылова и Раздольной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме этого, до 21 декабря в связи с ремонтом на кровле дома №246 по ул. Ленина на время работы техники могут вводиться временные ограничения движения транспорта по правой полосе.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.