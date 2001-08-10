Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2022
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В Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения движения
16:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают пройти отбор для поступления в военные ВУЗы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный комиссариат Южно-Сахалинска проводит отбор юношей для комплектования ФГКВОУ ВО Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. Одновременно принимаются заявления для поступления и в другие военные ВУЗы МО РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Южносахалинцы, имеющие и не имеющие военный билет, могут пройти обучение по программам со средней и полной военно-специальной подготовкой.

Для этого необходимо обратиться в отделение призыва и подготовки граждан на военную службу (ул. Чехова, 4, каб. 6) в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Дополнительная информация по телефону 43-04-52.

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