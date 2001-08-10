Южносахалинцев и гостей города ждут 10 декабря на ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей города приглашают на ярмарку, которая пройдет завтра, 10 декабря, на ярмарочной площадке (пр. Мира, 106А). Торговые ряды будут работать с 10.00 до 15.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сахалинские производители: АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Птицефабрика «Островная», АО «Мерси Агро Сахалин», ООО «Санэс», ООО «Курильский берег», ООО «Янтарное», ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» предложат широкий ассортимент продукции: рыбу, пресервы, мясо, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, изделия ручной работы от ремесленников, новогоднюю атрибутику.

Кроме этого, для жителей и гостей областного центра подготовили развлекательную программу, которая стартует в 11:00, с выступлением творческих коллективов Центра народной культуры «Радуга». Для детей будут проводиться мастер-классы.