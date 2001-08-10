В Южно-Сахалинске начинается прием заявлений на сдачу ЕГЭ от выпускников прошлых лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент образования администрации г. Южно-Сахалинска объявляет прием заявлений от выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного образца об образовании, и от обучающихся учреждений среднего профессионального образования на участие в сдаче единого государственного экзамена, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

ЕГЭ можно сдать по предметам: математика профильная, русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык, иностранный язык (устно), география, биология, химия, физика, информатика и ИКТ.

Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление до 1 февраля 2023 года с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым выпускник прошлых лет планирует сдавать ЕГЭ в текущем году.

Для подачи заявления необходимо иметь при себе: подлинник и ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт); подлинник и ксерокопию документа государственного образца об образовании или справку из профессионального образовательного учреждения о том, что он (она) является обучающимся или выпускником 2021 года с указанием, что курс среднего общего образования пройден, СНИЛС.

Прием заявлений осуществляется в департаменте образования администрации г. Южно-Сахалинска по адресу: ул. Амурская, 88, каб. № 403.

Дни приема заявлений: вторник, четверг с 14.00 до 17.00.

Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года подают заявление для сдачи ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они осваивают в настоящее время основные общеобразовательные программы среднего общего образования, до 1 февраля 2023 года.

В департаменте образования организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена в 2023 году. На все вопросы данной категории граждан ответят специалисты департамента образования администрации города по телефону: 312687 (доб.2).