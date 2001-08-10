Проект строительства нового кампуса СахГУ получит финансирование из федерального бюджета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подвел итоги федерального конкурса, в котором принимали участие вузы всей России. Проект нового образовательного кампуса СахалинTech занял второе место, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Кампус расположится на двух площадках в Южно-Сахалинске. Научно-образовательный комплекс – на месте бывшего Дома офицеров - будет включать учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний на 700 мест, общественно-деловые пространства и даже оранжерею.

Студенческий городок возведут в районе перекрестка проспектов Победы и Мира. Жилой блок кампуса будет представлять собой многофункциональную среду, максимально отражающую потребности студентов и обеспечивающую их ресурсами, необходимыми для обучения, отдыха и общения.

- В стратегии развития Сахалинской области важное значение имеет качественное высшее образование. Губернатор поставил задачу по обновлению существующей инфраструктуры главного вуза и на островах и созданию комфортных условий для студентов, ученых и преподавателей. Нам удалось добиться федерального финансирования на строительство современного научно-образовательного центра и студенческого городка. В новом кампусе также расположится технопарк, где наши бизнес-компании будут взаимодействовать вместе с научным и образовательным сообществом для решения общих задач по развитию островного региона, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

- Проект был разработан и активно дорабатывался в течение года. Мы заручились поддержкой заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помощника Президента России Максима Орешкина и полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Кампус СахалинTech станет новым научным, деловым и культурным центром Южно-Сахалинска, местом притяжения талантливой молодежи в Сахалинскую область. Важно, что лидерами на федеральном конкурсе стали вузы, у которых стратегия развития образования связана с задачами социально-экономического развития региона, – сказала ректор СахГУ Мария Ганченкова.

В новом кампусе будут учиться 1500 студентов и работать 250 преподавателей. Строительство должно начаться в первой половине следующего года. Завершение планируется в середине 2025 года.

Отбором проектов в рамках федерального конкурса занималась межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство строительства РФ, депутаты Госдумы, «ВЭБ.РФ», НКО и эксперты.

- Из 39 заявок отобрано девять проектов с наиболее высокими результатами. Это проекты на федеральной территории «Сириус», а также в городах Самара, Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск и Великий Новгород. Планируется создать более 37 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей, более 130 исследовательских лабораторий, более миллиона квадратных метров новых комфортных площадей для обучения, научных исследований, жилья, досуга и спорта. Создание кампусов – один из важнейших проектов для научно-технологического развития, привлечения талантливой молодежи, обеспечения технологического суверенитета страны, – отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Также министр отметил высокий уровень проработки проекта Сахалинской области.

- Президент поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов мирового уровня, предстоит очень большая работа. Прошу вас следить за сроками строительства и каждым его этапом, потому что вы несете за это персональную ответственность, – заключил председатель правительства Михаил Мишустин, обращаясь к Валерию Фалькову.

Председатель правительства РФ отметил, что кампусы должны стать удобным пространством для обучения и проживания студентов и аспирантов, местом, где они смогут под руководством преподавателей работать в лабораториях, воплощать творческие замыслы, вести дискуссии, а также интересно проводить свободное время.