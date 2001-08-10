Тихоокеанское
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9 Декабря 2022
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На двух перекрестках Южно-Сахалинска светофоры переводят в режим желтого мигания
10:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Проект строительства нового кампуса СахГУ получит финансирование из федерального бюджета

Проект строительства нового кампуса СахГУ получит финансирование из федерального бюджета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подвел итоги федерального конкурса, в котором принимали участие вузы всей России. Проект нового образовательного кампуса СахалинTech занял второе место, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Кампус расположится на двух площадках в Южно-Сахалинске. Научно-образовательный комплекс – на месте бывшего Дома офицеров - будет включать учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний на 700 мест, общественно-деловые пространства и даже оранжерею.

Студенческий городок возведут в районе перекрестка проспектов Победы и Мира. Жилой блок кампуса будет представлять собой многофункциональную среду, максимально отражающую потребности студентов и обеспечивающую их ресурсами, необходимыми для обучения, отдыха и общения.

- В стратегии развития Сахалинской области важное значение имеет качественное высшее образование. Губернатор поставил задачу по обновлению существующей инфраструктуры главного вуза и на островах и созданию  комфортных условий для студентов, ученых и преподавателей. Нам удалось добиться федерального финансирования на строительство современного научно-образовательного центра и студенческого городка. В новом кампусе также расположится технопарк, где наши бизнес-компании будут взаимодействовать вместе с научным и образовательным сообществом для решения общих задач по развитию островного региона, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

- Проект был разработан и активно дорабатывался в течение года. Мы заручились поддержкой заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помощника Президента России Максима Орешкина и полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Кампус СахалинTech станет новым научным, деловым и культурным центром Южно-Сахалинска, местом притяжения талантливой молодежи в Сахалинскую область. Важно, что лидерами на федеральном конкурсе стали вузы, у которых стратегия развития образования связана с задачами социально-экономического развития региона, – сказала ректор СахГУ Мария Ганченкова.

В новом кампусе будут учиться 1500 студентов и работать 250 преподавателей. Строительство должно начаться в первой половине следующего года. Завершение планируется в середине 2025 года.

Отбором проектов в рамках федерального конкурса занималась межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство строительства РФ, депутаты Госдумы, «ВЭБ.РФ», НКО и эксперты.

- Из 39 заявок отобрано девять проектов с наиболее высокими результатами. Это проекты на федеральной территории «Сириус», а также в городах Самара, Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск и Великий Новгород. Планируется создать более 37 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей, более 130 исследовательских лабораторий, более миллиона квадратных метров новых комфортных площадей для обучения, научных исследований, жилья, досуга и спорта. Создание кампусов – один из важнейших проектов для научно-технологического развития, привлечения талантливой молодежи, обеспечения технологического суверенитета страны, – отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Также министр отметил высокий уровень проработки проекта Сахалинской области.

- Президент поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов мирового уровня, предстоит очень большая работа. Прошу вас следить за сроками строительства и каждым его этапом, потому что вы несете за это персональную ответственность, – заключил председатель правительства Михаил Мишустин, обращаясь к Валерию Фалькову.

Председатель правительства РФ отметил, что кампусы должны стать удобным пространством для обучения и проживания студентов и аспирантов, местом, где они смогут под руководством преподавателей работать в лабораториях, воплощать творческие замыслы, вести дискуссии, а также интересно проводить свободное время.

 

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