За небрежное отношение к асфальту при расчистке Южно-Сахалинска один из городских подрядчиков получит штраф

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля в рамках контроля мероприятий по расчистке улично-дорожной сети в обязательном порядке проверяет наличие на ковшах специализированной дорожной техники (погрузчиков и шнекороторов) защитных резиновых или армированных накладок и пластин для защиты бортового камня от повреждения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на этой неделе сотрудниками департамента выявлен факт расчистки ул. Ленина с помощью погрузчика без защитных приспособлений на боковых гранях ковша. Это нарушение условий муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, поэтому с подрядной организацией начата претензионная работа по взысканию штрафа.