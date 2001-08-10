Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2022
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Новые светофоры заработали на пересечении улиц Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске
17:16, | Новости общества Сахалина и Курил

За небрежное отношение к асфальту при расчистке Южно-Сахалинска один из городских подрядчиков получит штраф

За небрежное отношение к асфальту при расчистке Южно-Сахалинска один из городских подрядчиков получит штраф

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля  в рамках контроля мероприятий по расчистке улично-дорожной сети в обязательном порядке проверяет наличие на ковшах специализированной дорожной техники (погрузчиков и шнекороторов) защитных резиновых или армированных накладок и пластин для защиты бортового камня от повреждения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на этой неделе сотрудниками департамента выявлен факт расчистки ул. Ленина с помощью погрузчика без защитных приспособлений на боковых гранях ковша. Это нарушение условий муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, поэтому с подрядной организацией начата претензионная работа по взысканию штрафа.

Если вы стали свидетелем использования на дорогах города специализированной дорожной техники, не оборудованной защитными приспособлениями, просим вас сфотографировать технику и прислать фотографию на электронную почту департамента дорожного хозяйства и благоустройства, департамента общественной безопасности и контроля или оставить обращение через сервис «Сахалин-онлайн».

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