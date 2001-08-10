С началом работы новой платформы в Дальнем южносахалинцы стали чаще ездить на рельсобусах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пассажиропоток на поездах, связывающих Южно-Сахалинск с планировочным районом Дальнее, после начала работы новой платформы и ввода бесплатных пересадок по транспортной карте увеличился более чем в 3,5 раза, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, два ТПУ — в Дальнем и на привокзальной площади обустраиваются в рамках транспортной реформы и интеграции железной дороги в систему общественного транспорта города. Для пассажиров организована удобная система. Так, маршруты №81, 104 и 105 теперь заходят непосредственно на ТПУ «Алые розы», откуда можно пересесть на рельсобус и всего за 8 минут доехать до ТПУ «Привокзальный», а затем снова воспользоваться услугами общественного транспорта. Напомним, через привокзальную площадь курсируют автобусы № 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81, 105, 106, 189.
Дополнительные преимущества предусмотрены для владельцев Единой транспортной карты. При её использовании пассажир платит за поездку один раз и получает возможность осуществлять бесплатные пересадки в течение 45 минут от времени оплаты. Бесплатные пересадки действуют по маршруту «Южно-Сахалинск - Дальнее» и в обратном направлении, а также при пересадке с рельсобуса на автобус, с автобуса на ж\д транспорт и между городскими автобусами. К примеру, если пассажир оплатил Единой транспортной картой поездку при посадке на рельсобус в Дальнем, система зафиксирует время начала его пути, и в следующий раз, когда он приложит карту к платежному терминалу уже в автобусе, средства списываться не будут. Но, повторим, при условии соблюдения временного интервала — 45 минут.
Например, в период действия бесплатной пересадки жители Дальнего могут доехать на автобусе до ТПУ «Алые Розы», пересесть на рельсобус и далее с ТПУ «Привокзальный» на нужный им маршрут для дальнейшего движения по городу.
Как отмечают в АО «Пассажирская компания «Сахалин», с каждым днем количество пассажиров, пользующихся услугами поездов пригородного сообщения, растет. После увеличения частоты рейсов, многим горожанам намного удобнее планировать поездки в центр города на работу и учебу. Пассажиры добираются до места назначения быстро и в комфортных условиях. Кроме того, подождать время прибытия поезда в Дальнем теперь можно в отапливаемом павильоне, площадки для посадки оборудованы навесами.
Приобрести транспортную карту можно в в билетной кассе АО «ПКС» на железнодорожном вокзале - 200 рублей (на балансе 2 поездки), а также по адресу Пограничная, 30, МУП «ГИАЦ» - 150 рублей (без баланса, необходимо дополнительно внести средства.) Кроме того, карту можно приобрести и на самом ТПУ «Алые розы».
По всем вопросам необходимо обращаться в информационно-справочный центр АО «Пассажирская компания «Сахалин» по номеру телефона 71-29-94., а также в диспетчерскую службу единого оператора по телефону: 55-65-15.
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