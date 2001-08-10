На Сахалине в девяти пробах воды выявили ее несоответствие нормам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ноябре на Сахалине проведено 750 исследований проб воды из разных источников, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В ноябре года Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведено 750 исследований 117 проб воды из разных источников. В девяти пробах выявлено несоответствие установленным требованиям.
В частности, исследовались 37 проб питьевой воды, 21 проба сточной воды, 59 проб поверхностной воды и одна проба грунтовой воды.
В результате лабораторных испытаний оценивались микробиологические, санитарно-паразитологические и другие показатели.
Так, в шести пробах питьевой воды установлены несоответствия по показателям: общие колиформные бактери и термотолерантные колиформные бактерии. А также в трех пробах, отобранных от поверхностной воды, определены несоответствия по показателю – сероводород.
Отметим, с начала года специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» проведено 4648 исследований поверхностной воды, 1190 исследований питьевой воды, 1033 исследования сточной воды, 283 исследования грунтовой воды
Напомним, лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.
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