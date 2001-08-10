Южносахалинские выпускники написали итоговое сочинение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 декабря, - единый день написания итогового сочинения (изложения) для учащихся 11 классов во всех российских школах. Итоговое сочинение написали 1403 южносахалинца, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, работа является одним из условий допуска выпускников к государственной итоговой аттестации (ГИА), которая проходит в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

В этом году пункты проведения сочинения работали во всех школах областного центра. Как отметила заместитель директора департамента образования Светлана Захарова, замечаний к организации и проведению испытания не поступило.

Темы работ были взяты из Банка тем итоговых сочинений, сформированных за последние годы. Их свыше полутора тысяч. В дальнейшем Банк будет ежегодно пополнятся. По правилам, темы стали известны за 15 минут до начала проведения испытания.

Результат итогового сочинения будет оценен как «зачет» или «незачет». Некоторые вузы добавляют дополнительные балы к ЕГЭ в форме индивидуальных достижений абитуриента по итогам сочинения. Если выпускник текущего года получит незачет за написание итогового сочинения в основной срок, ему назначат пересдачу в дополнительный срок проведения по решению педагогического совета его образовательной организации. Дополнительные сроки также едины для всей страны: это 1 февраля и 3 мая 2023 года. Также в эти даты смогут написать работу те, кто по уважительной причине не смог сделать этого сегодня.

Результаты сочинения ученики смогут узнать в своих школах, они будут известны к 21 декабря. Как допуск к ЕГЭ или ГВЭ результат итогового сочинения действует бессрочно.

Участниками итогового сочинения также могут быть обучающиеся по программам среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет, учащиеся иностранных образовательных организаций. Они самостоятельно принимают решение об участии в написании итогового сочинения, для чего заполняют заявление в городском департаменте образования и указывают срок написания.