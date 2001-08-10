Южносахалинцев приглашают пройти диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей областной столицы призывают быть внимательнее к здоровью и регулярно проходить плановые медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства, чтобы предупредить или уменьшить вероятность развития заболеваний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, гражданам, достигшим 18 лет, профилактические медицинские осмотры рекомендовано проходить каждые три года. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет обследоваться можно ежегодно.
Врачи отмечают, что прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, а также уменьшает вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности. При наличии жалоб или неудовлетворительных анализов пациенту назначают дополнительное обследование.
В стандарт проведения диспансеризации входят: антропометрия, анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, клинико-лабораторные и биохимические анализы, флюорография, маммография, ЭЭГ, осмотр терапевтом и заключительная консультация, при необходимости - направление на второй этап для углубленного обследования. Объем обследований зависит от возраста пациента и наличия соответствующего анамнеза.
Также для удобства граждан пройти диспансеризацию можно организованно трудовым коллективом. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Ознакомиться с подробной памяткой о диспансеризации можно на сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1324).
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