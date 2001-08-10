Тихоокеанское
информационное агентство
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11:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска могут отправить письмо участникам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родственники участников специальной военной операции могут отправить военнослужащим письма и бандероли, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работа полевой почты организована Министерством обороны Российской Федерации. Родственникам необходимо обратиться в военный комиссариат города или области и узнать номер воинской части, чтобы отправить письмо военнослужащему.

Письма можно отправить через ближайшие отделения «Почты России», при заполнении адресного ярлыка указывается следующая информация: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

– Специалисты оперативно обработают запрос и перезвонят гражданам, чтобы сообщить данные, при необходимости проконсультируют о правилах и порядке ведения переписки, – сказал военный комиссар г. Южно — Сахалинска Валентин Лебедев.

По вопросам  отправки почты необходимо обращаться по  следующим номерам:

75-41-00 - военный комиссариат города (ул. Комсомольская, 194);

75-39-20 – военный комиссариат области.

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