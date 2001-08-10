Задержан сахалинец, ограбивший 88-летнюю пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 88-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что её ограбили, похитив 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, к потерпевшей иногда приезжает и остается погостить её знакомый, с которым они ранее проживали в одном городе – Охе. В очередной визит мужчина изрядно выпил. На глазах пожилой женщины он открыл шкаф, откуда вытащил наличные. Заявительница попыталась остановить гражданина, но оттолкнув хозяйку квартиры, злоумышленник поспешил скрыться вместе с деньгами. Украденными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.