Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2022
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11:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Задержан сахалинец, ограбивший 88-летнюю пенсионерку

Задержан сахалинец, ограбивший 88-летнюю пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 88-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что её ограбили, похитив 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, к потерпевшей иногда приезжает и остается погостить её знакомый, с которым они ранее проживали в одном городе – Охе. В очередной визит мужчина изрядно выпил. На глазах пожилой женщины он открыл шкаф, откуда вытащил наличные. Заявительница попыталась остановить гражданина, но оттолкнув хозяйку квартиры, злоумышленник поспешил скрыться вместе с деньгами. Украденными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

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