В Южно-Сахалинске провели праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ребят с ограниченными возможностями здоровья из детских садов Южно-Сахалинска пригласили на праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для юных горожан и их родителей подготовили запоминающуюся развлекательную программу с яркими концертными номерами. Никого не оставило равнодушным завораживающее шоу мыльных пузырей. Также ребят угостили сахарной ватой и фруктами.
Параллельно для мам работала медицинская площадка, где они могли пройти скрининг на факторы риска неинфекционных заболеваний.
Как отметила инициатор мероприятия, председатель Южно-Сахалинского отделения региональной общероссийской организации «Союз женщин России» Елена Столярова, такие праздники для особенных детей - это не только заряд положительных эмоций и радости, но и возможность пообщаться, найти друзей, что очень важно для их социализации и адаптации.
- Отрадно, что в Южно-Сахалинске этой категории детей уделяется особое внимание. Союз женщин России плотно взаимодействует с департаментом социальной политики, с вице-мэром Еленой Федоровой, курирующей это направление. Администрация города всегда поддерживает наши инициативы, - рассказала Елена Столярова.
Отметим, создание необходимых условий для лечения, реабилитации, отдыха, обучения, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья — один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска в сфере социальной политики. Совместно с муниципалитетом эту деятельность ведут 11 общественных организаций.
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