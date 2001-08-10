Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 7 декабря на расчистку улично-дорожной сети от снега вышли 46 человек и 117 единиц техники. В течение дня в работах будет задействовано 118 единиц техники и 145 человек. Утром на городские маршруты вышло 187 пассажирских автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, по телефону диспетчерской: 300-475.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля проводят ежедневный мониторинг качества зимнего содержания дворовых территорий управляющими компаниями. В частности, сегодня специалисты проверили как ведется расчистка по пр. Мира в районе областной больницы, а также ул. Тихоокеанской. Вчера по результатам мониторинга предостережения о необходимости расчистить дворы от снега выданы 5 управляющим компаниям.

Напомним, что информацию о некачественной работе УК южносахалинцы могут передавать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

Обращаем внимание, что на перекрестке ул. Ленина и ул. Сахалинской временно не работает светофор, устанавливаются причины неисправности, потоки машин регулирует сотрудник ГИБДД. Также в режим «желтый мигающий» переведен светофор Сахалинская- Амурская, это необходимо для работы регулировщика.

Информацию о дорожной обстановке на улицах городского округа можно отслеживать в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью» https://t.me/tsugm.